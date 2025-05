Dagli inviati Tra cori, fumogeni e voglia di finale: la Curva Fiesole ha caricato la Fiorentina

Grande entusiasmo fuori dal Franchi alla vigilia di Fiorentina-Betis, ritorno della semifinale di Conference League. Sotto la Torre di Maratona, fuori dai cancelli dello stadio, la Curva Fiesole ha incontrato la squadra di Palladino per caricarla a dovere in vista di domani. Centinaia di sostenitori, della parte più calda della tifoseria viola, hanno accolto la squadra a suon di cori, striscioni, bandiere e fumogeni, con tanto di discorso motivazionale in vista del match più importante della stagione. Un momento breve ma intenso, che ha visto Ranieri e compagni ricevere una grandissima scossa d'affetto e fiducia per battere gli andalusi e sovvertire il risultato d'andata.

Un'occasione in cui la Curva ha rimarcato il trattamento subito all'andata a Siviglia, dove la tifoseria spagnola è venuta anche alle mani contro i viola giunti in Spagna, la notte precedente alla sfida del Villamarin. Un motivo in più per centrare la terza finale di fila. Ecco i video realizzati da Firenzeviola.it: