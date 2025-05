Adli e una seconda parte di stagione difficile. Non è un punto fisso per i viola

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al futuro di Yacine Adli. Il centrocampista è in prestito dal Milan che non lo ha considerato più di tanto, e a gennaio ha prelevato dai viola Riccardo Sottil. Che però non ha entusiasmato l’ambiente rossonero. Così come sembra che Adli non sia un punto fisso per la dirigenza viola. Nella prima parte della stagione il francese ha brillato, segnato, illuminato. Nella seconda, complice un brutto infortunio alla caviglia, è calato.