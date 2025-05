Mercato Fiorentina, occhi su uno dei migliori esterni del campionato: piace Zortea

vedi letture

La stagione non è ancora finita, con la Fiorentina che domani si giocherà una gara che vale un'annata, ma il mercato si scalda già. E Tuttomercatoweb.com accosta il nome di uno dei migliori esterni del campionato ai viola: si tratta di Nadin Zortea del Cagliari, che nell'ultima gara degli isolani ha trovato il sesto centro in campionato. L'esterno destro classe '99 e scuola Atalanta piace a tante e la prossima estate potrebbe diventare uomo mercato. Lo potrebbe essere per il Napoli, alla ricerca di un profilo 'alla Spinazzola' che sia in grado di coprire ambedue le fasce, ma anche per la Fiorentina, alla luce del recente passaggio al 3-5-2 operato da Palladino, un modulo che potrebbe far risaltare le qualità dello stesso Zortea.

Acquistato dal Cagliari la scorsa estate per circa 5 milioni di euro, per Zortea i sardi partiranno da una valutazione non inferiore al doppio. Stando a quanto appreso, un prezzo 'giusto' potrebbe essere tra i 10 e i 12 milioni di euro, anche se prima c'è da raggiungere la salvezza e poi sarà possibile pensare anche al mercato. Zortea è sotto contratto con il Cagliari per altri 3 anni, fino al 30 giugno del 2028.