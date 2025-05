La Curva Fiesole conferma l'annullamento della coreografia e sprona il Franchi a portare le bandiere

Come anticipato dalla nostra redazione, la Curva Fiesole non metterà in scena la coreografia che aveva già preparato per la gara di domani sera tra Fiorentina e Betis, ritorno delle semifinali di Conference League. Lo ha confermato la tifoseria viola sui propri account social, scrivendo che la decisione di annullare il tutto è stata dettata dalla Questura di Firenze, secondo la Curva per una "evidente e inutile ripicca" dopo la coreografia fatta contro la Juventus in campionato.

Al contempo, la Fiesole ha colto l'occasione per spronare tutti i tifosi invitandoli a portare con sé una bandiera, al fine di colorare ogni settore del Franchi nella fondamentale sfida contro gli spagnoli.