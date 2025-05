FirenzeViola Palladino e l’opzione della Fiorentina: come cambiano le cifre

L’opzione esercitata dalla Fiorentina sul contratto di Raffaele Palladino non comporterà un aumento della cifra già percepita ora ma, come già per questa stagione, ci saranno dei bonus in base agli obiettivi raggiunti.

Il tecnico, che a giugno ha firmato un biennale con la Fiorentina dopo le due stagioni al Monza (promosso dalla Primavera in corsa al posto di Stroppa) percepisce infatti 1 milione e 600mila euro a stagione, destinati ad aumentare con i bonus, in base alla posizione di classifica e in particolar modo in base al piazzamento europeo raggiunto ed eventuali trofei conquistati. Tutti ci auguriamo insomma che già il prossimo mese ci siano due importanti scatti sullo stipendio del tecnico, segnale che la Fiorentina avrà chiuso al meglio la stagione.