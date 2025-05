Zaniolo e il provvedimento disciplinare, la sensazione è che tornerà in Turchia

vedi letture

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma su Nicolò Zaniolo che, dopo essersi beccato il provvedimento disciplinare per le proteste contro l’arbitro a Roma, dovrà scontare due giornate di squalifica. L’ex Atalanta si è ulteriormente ridotto le possibilità di giocare - si legge - Per quanto Raffaele Palladino insista nel sostenere che il classe '99 è "motivato e in ripresa dopo gli infortuni", le sue prestazioni dimostrano sempre l'esatto contrario. L’obbligo di riscatto è decaduto, questo non toglie che i viola possano far valere il diritto.

A giudicare dallo stato di forma inadeguato, però, l'esterno toscano sarà rispedito al mittente.