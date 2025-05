Firenze si prepara all'arrivo dei tifosi spagnoli: tutte le misure di sicurezza decise

vedi letture

Il Corriere Fiorentino dedica spazio all’arrivo dei primi tifosi del Betis, previsto già per oggi pomeriggio. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha affrontato il rischio di possibili disordini, anche in seguito agli scontri avvenuti in Spagna. Di conseguenza saranno applicate misure stringenti tra cui un meeting point in piazza Indipendenza in cui i tifosi ospiti saranno accompagnati allo stadio in pullman. Il centro sarà controllato oltre duecento agenti di rinforzo così come sarà vietata la vendita di alcolici nella zona Unesco e intorno allo stadio.