Il Franchi si prepara per uno show. La Nazione: "Questo nonostante sia mutilato"

vedi letture

La Nazione questa mattina dedica spazio al clima che si respirerà al Franchi contro il Real Betis. Il tifo viola si mobilita in massa per trasformare lo stadio in una bolgia di colore e passione (certo, il Franchi mutilato che fa da cornice alle sfide della squadra di Palladino non potrà avere lo stesso effetto che tante volte ha avuto in passato). L’obiettivo è creare un’atmosfera travolgente. La Curva Fiesole sta preparando una coreografia a effetto, ispirata probabilmente dall’atmosfera vissuta a Siviglia. Ci sarà uno show pregara un tifo incessante per tutta la durata del match, alimentato dalla passione e dall’orgoglio della città.