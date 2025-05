Live Roma-Fiorentina 1-0, rivivi il live di FirenzeViola.it

20:05 si chiude qui il live di FirenzeViola.it, per questa diretta testuale è tutto.

20:01 Termina 1-0 per la Roma la sfida europea tra i capitolini e la Fiorentina. I giallorossi salgono così momentaneamente al quarto posto. Rimane ottava invece la squadra di Palladino.

90+6' - Fischia ntre volte Chiffi. Roma-Fiorentina finisce qui!

90+5' - Va Adli che prova a calciare nonostante la posizione defilata. Il suo tiro cross però finisce alto sopra la traversa.

90+5' - Punzione pericolosa per la Fiorentina. Cross di Gudmundsson deviato con la mano da Gourna-Douath. Forse è l'ultima occasione.

90+4' - Giallo per Pisilli che trattiene Beltran per non far ripartire l'azione viola.

90' - 5 minuti di recupero!!

90' - Ultimo cambio per Palladino: dentro Adli al posto di Ndour.

89' - Cartellino giallo per Soulè. L'argentino perde troppo tempo prima di battere il corner.

84' - Giallo per Kean che atterra Mancini dopo aver perso il pallone.

83' - OCCASIONE FIORENTINA!!! Ancora Kean contro Svilar e ancora una parata del portiere belga. Gudmundsson per Mandragora che di prima filtra per Kean. Il numero 20 gigliato supera Ndicka e a tu per tu con Svilar si fa ancora parare il tiro dall'estremo difensore belga.

81' - Kean e mancini cadono a terra insieme al limite dell'area ma Chiffi lascia correre. Kean si arrabbia con il direttore di gara chiedendo il fallo.

77' - Ultimi due cambi per la Roma. Out Celik e Dovbyk e dentro El Shaarawy e Rensch.

75' - Cross di Colpani dalla destra a cercare Kean. La palla dell'ex Monza però non arriva sulla testa del centravanti piemontese. Libera la difesa giallorossa.

71' - Doppio cambio per la Fiorentina. Palladino inserisce Beltran e Colpani per Pongracic e Richardson. Viola in proiezione offensiva con Beltran, Kean, Gudmundsson e Colpani in campo contemporaneamente. La Fiorentina si schiererà a 4 dietro con Ndour che agirà da terzino destro con Colpani davanti a lui sull'esterno.

66' - Grande parata di Svilar!! L'estremo difensore belga è bravissimo a respingere il tiro ravvicinato di Mandragora. Ottima occasione per la Fiorentina che sta continuando a spingere in questa ripresa.

65' - Doppio cambio per Ranieri: fuori Cristante e Shomurodov e dentro Gourna-Douath e Baldanzi.

64' - Primo giallo del match. Se lo prende Ndour per una sbracciata ai danni di Angelino.

61' - Secondo cambio per Palladino: fuori Zaniolo (sotto una bordata di fischi) e dentro Gudmundsson

58' - Ancora Zaniolo!! Il numero 17 gigliato prova a calciare da fuori ma il suo tiro termina distante dalla porta di Svilar. Fischi della Cirva Sud al momento del tiro del grande ex della gara.

57' - Richardson si inserisce sulla sinistra e mette al centro un cross basso per Zaniolo. L'ex Atalanta però non riesce a colpire il pallone in area di rigore e sfuma così una buna occasione.

56' - Dominio del pallone e del campo per i viola in questo avvio di ripresa. La Fiorentina spinge alla ricerca del pareggio.

51' - Prima occasione del secondo tempo per la Fiorentina. Richardson da fuori prova ad impensierire Svilar senza però trovare lo specchio della porta.

46' - Si riparte all'Olimpico!!

19:08 - Palladino effettua un cambio all'intervallo. Fuori Robin Gosens e dentro Nicolò Fagioli. Parisi spostato a sinistra e Ndour a tutta fascia sulla destra. Dopo aver raggiunto il numero di partite per scattare l'obbligo di riscatto da parte della Fiorentina il laterale tedesco viene sostituito da Palladino, anche per preservarlo per il match di ritorno contro il Real Betis. Nella Roma invece fuori Pellegrini e dentro Pisilli.

--- INTERVALLO ---

45+4' - Chiffi fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla, messa fuori dai difensori gigliati, viene crossata da Angelino per Shomurodov. L'uzbeko fa da torre per Dovbyk che da due passi insacca di testa alle spalle di De Gea.

45+4' - Gol della Roma!! 1-0. Ha segnato Artem Dovbyk!!

45+3' - Shomurodov!!! De Gea salva sull'uzbeko che calcia al volo sotto la traversa da dentro l'area di rigore. Bravo l'estremo difensore spagnolo a mettere in corner.

45' - Ancora Kean!! Errore di Cristante che si fa superare dal pallone in area di rigore. La palla arriva a Mandragora che dalla linea di fondo serve Kean al limite. Il numero 20 viola stoppa, si gira, si sposta sul destro e calcia. Il suo tiro però è facile preda di Svilar.

44' - 4 minuti di recupero!!

38' - Soccorso dai medici sembra stare bene adesso Kone che è rientrato in campo.

37' - A terra Manu Kone che viene colpito involontariamente da Zaniolo. Il centrocampista della Roma sembra essere ricaduto male su un fianco.

34' - Prima parata anche di De Gea. Soulè per Celik che si inserisce e calcia dalla destra, bravo il portiere spagnolo a mettere sopra la traversa.

30' - Si rinnova il duello Kean-Svilar. Questa volta il numero 20 gigliato ci prova dalla parte destra dell'area di rigore ma è ancora attento Svilar. Bravo anche in questo caso Kean a liberarsi del difensore.

27' - Occasione Fiorentina!! Kean fa fuori Celik e si lancia a tu per tu con Svilar. L'attaccante piemontese prova a calciare da dentro l'area ma si fa ipnotizzare dal portiere giallorosso.

26' - Altro colpo per Gosens, questa volta alla pancia. Il tedesco è stato involontariamente colpito da Celik con la testa. Tutto ok comunque per i due giocatori.

24' - Rientrato in campo Gosens. Intanto si è alzato dalla panchina per scaldarsi Fagioli.

22' - Colpo subito da Gosens. Medici in campo per soccorrerlo.

22' - Ancora Zaniolo per Kean in profondità. L'attaccante piemontese non è riuscito a superare Ndicka anche se Chiffi ferma tutto per fuorigioco.

19' - Ritmi lenti e poche occasioni nitide all'Olimpico. Tentativo di assist con il pallonetto di Soulè per Dovbyk che non è andato a buon fine.

16' - Si fa vedere anche la Fiorentina in attacco. Dopo un'iniziativa di Zaniolo ci prova Ndour. L'ex Besiktas ha calciato da fuori area ma il suo tiro viene deviato in corner.

14' - Ci prova ancora Pellegrini da fuori area ma anche questa volta non riesce a trovare lo specchio della porta difesa da De Gea.

11' - Buona potenziale occasione per la Roma. Angelino scende sulla corsia di sinistra e mette al centro un ottimo pallone per Shomurodov che non calcia. L'uzbeko sceglie l'assist per Pellegrini che da fuori area tira colpendo proprio il numero 14 giallorosso.

10' - Gosens arriva sul fondo e crossa basso al centro. Facile la parata di Svilar che anticipa sia Kean che i suoi difensori.

7' - Prova afarsi vedere in avanti anche la Fiorentina con Zaniolo che serve Kean in profondità. L'attaccante azzurro prova a superare Ndicka che è bravo a chiudere.

6' - Roma in maggior controllo in questo avvio di gara.

3' - Prima occasione della partita per la Roma. Dovbyk, servito da Cristante in area di rigore, non è riuscito a calciare verso la porta per l'ottimo intervento di Comuzzo.

2' - Primo pallone toccato e primi fischi per il grande ex Nicolò Zaniolo.

1' - Si parte!!! Chiffi dà il via a Roma-Fiorentina!!

17:57 - Squadre in campo, tutto pronto all'Olimpico.

A dirigere il match sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova. Assistenti Preti e Di Gioia. Quarto ufficiale Arena. VAR Mazzoleni, AVAR Pezzuto.

Qualche sorpresa, su tutte la presenza dal primo minuto di Zaniolo, nella formazione titolare della Fiorentina. Assente per squalifica capitan Ranieri, davanti a De Gea Palladino schiera Pongracic, Marì e Comuzzo. In mezzo al campo è Richardson a prendere il posto di Cataldi con Mandragora e Ndour, che sostituisce Fagioli, al suo fianco. Sulla fascia destra Parisi mentre a sinistra c'è Gosens. Davanti come dicevamo insieme a Kean, a sorpresa, gioca Zaniolo.

Alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma la Fiorentina affronta i giallorossi per la 35° giornata di campionato. Quello tra capitolini e gigliati è un vero e proprio scontro diretto per un posto nella prossime coppe europee. Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angeliño; Shomurodov, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Saud Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson, Ndour, Gosens; Zaniolo, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Gudmundsson, Moreno, Colpani, Adli, Fagioli, Caprini, Folorunsho.

Allenatore: Raffaele Palladino.