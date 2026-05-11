Polverosi scherza: "Evviva la fiorentina con la "f" minuscola. Sarà un'estate torrida"

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Sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio c'è l'opinione di Alberto Polverosi su quanto sta accadendo alla Fiorentina. "Evviva la Fiorentina", scherza il giornalista che prosegue: "La gente aspettava un sussulto, una fiammata, un modo di salutare alla fiorentina (“f” minuscola) con un po’ di sangue nelle vene, con un po’ di voglia di rivincita, invece i giocatori che indossano la maglia col giglio l’hanno tradita un’altra volta. Firenze è una città calcisticamente difficile, lo è sempre stata, dà tanto e pretende tanto, ma una stagione così, nell’anno del centenario, non la meritava proprio".

Poi la conclusione: "Non sappiamo chi andrà a sedersi sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione (Vanoli potrebbe avere solo un’ultima chance: battere la Juve a Torino e toglierle la zona-Champions, Firenze gradirebbe assai, però se la Fiorentina è questa addio chance), in ogni caso, con qualsiasi allenatore, servirà una ristrutturazione profonda dell’organico. Nell’agosto scorso, alla fine della prima sessione di mercato, hanno sbagliato in tanti (Pradé, Pioli, la stragrande maggioranza dei tifosi e anche chi scrive) la valutazione della squadra. A Paratici spetta un lavoro difficilissimo. Buttare via tutto e ricominciare da zero? O fare delle scelte col timore di sbagliare ancora? Dicono che sarà un’estate caldissima, al Parco Viola allora sarà torrida".