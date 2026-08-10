La missione di Paratici è trovare un esterno di spessore. E su Pellegrino...

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Al momento la casella più sguarnita in casa Fiorentina è quella degli esterni offensivi: come riporta La Gazzetta dello Sport, la missione di Paratici è portarne uno di grande spessore a Firenze. Servirà anche un altro attaccante per sostituire Piccoli, in trattativa con il Bologna. Il nome caldo è quello di Mateo Pellegrino del Parma, valutato 30 milioni dal club emiliano, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto. Manca ancora qualcosa a centrocampo, dove sono previste uscite (Fabbian e Brescianini hanno richieste) e si continua a seguire Kristian Thorstvedt del Sassuolo.

Potrebbe starci anche l’innesto di un altro terzino sinistro, soprattutto se si troverà una soluzione per Nicolò Fortini: il ragazzo cresciuto nel vivaio ha un contratto in scadenza nel 2027 e la trattativa per il rinnovo si è arenata da tempo. Diverse le squadre interessate (tra cui il Sassuolo) ma la Fiorentina non intende fare sconti: Fortini partirà solo per un’offerta noninferiore ai 10milioni, altrimenti resterà anche a costo di perderlo a zero.