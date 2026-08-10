Per Piccoli e Pellegrino sarebbero due prestiti onerosi: le cifre de La Nazione

Per Piccoli e Pellegrino sarebbero due prestiti onerosi: le cifre de La NazioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:18Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione oggi in edicola parla dei movimenti per l'attacco della Fiorentina. Ripartendo dall'affare in ponte con il Bologna per il passaggio di Roberto Piccoli in rossoblù. L’ex Cagliari ha aperto all’ipotesi Bologna dove andrebbe a giocarsi il posto con Dovbyk. Sartori vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto alla richiesta di 18 milioni della Fiorentina, ma l’affare non sembra in pericolo. Formula chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Identica a quella che la Fiorentina utilizzerebbe poi con il Parma per Pellegrino (5 milioni subito e 25 il prossimo anno).