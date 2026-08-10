Per Piccoli e Pellegrino sarebbero due prestiti onerosi: le cifre de La Nazione
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La Nazione oggi in edicola parla dei movimenti per l'attacco della Fiorentina. Ripartendo dall'affare in ponte con il Bologna per il passaggio di Roberto Piccoli in rossoblù. L’ex Cagliari ha aperto all’ipotesi Bologna dove andrebbe a giocarsi il posto con Dovbyk. Sartori vorrebbe risparmiare qualcosa rispetto alla richiesta di 18 milioni della Fiorentina, ma l’affare non sembra in pericolo. Formula chiara: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Identica a quella che la Fiorentina utilizzerebbe poi con il Parma per Pellegrino (5 milioni subito e 25 il prossimo anno).
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Rassegna stampa
L'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...di Mario Tenerani
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Copertina
CalciomercatoMandragora e un'altra estate di rincorsa. Ma l'addio è lontano, anche grazie a Commisso
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
Luca CalamaiMastantuono un piccolo Baggio. Con l’argentino si passa al 4-3-2-1. Atta illumina l’amichevole con il Depor. Servono ancora tre colpi per una Viola da Europa League. Antognoni, un finale senza vincitori
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