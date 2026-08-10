Fiorentina, rivoluzione totale: ci sono sette nuovi titolari per Grosso
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Come sottolinea stamani il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sta portando avanti una rivoluzione che porterà la squadra ad avere (almeno) sette nuovi titolari al via della stagione. E non è finita qui. Ma intanto il quartetto di difesa davanti a De Gea rischia di essere completamente stravolto con Jimenez e Valdepenas (che è piaciuto nella prima vera uscita contro il Deportivo) sulle fasce e Viery e Dragusin al centro.
Ma anche il centrocampo non è da meno, con gli arrivi di Oulai e Atta che sono nuova linfa per un reparto che aveva sofferto tanto l'anno scorso. Il francese in particolare, secondo il quotidiano, "ha le stimmate del fuoriclasse".
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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