Fagioli in bilico. Ma per il Corriere dello Sport cederlo sarebbe un errore

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L’arrivo di Atta e Oulai e quello possibile di Thorstvedt potrebbe ridisegnare il centrocampo della Fiorentina di Grosso, sottolinea stamani il Corriere dello Sport - Stadio. Tre giocatori con caratteristiche diverse e potenzialmente importanti, che secondo il quotidiano non rappresentano un buon motivo per rinunciare a Nicolò Fagioli, punto di riferimento della mediana viola nella scorsa stagione e profilo ideale anche in ottica Nazionale.

Il motivo è soprattutto tattico: Fagioli è l’unico vero regista del reparto. Atta ha bisogno di libertà per esprimere le sue qualità, mentre Oulai può garantire quantità e qualità nelle due fasi, grazie alla sua capacità di incidere sia in fase offensiva che nell’interdizione. Thorstvedt, invece, è prezioso per equilibrio e gestione delle distanze tra i reparti, ma non è un playmaker classico.

Fagioli, al contrario, possiede le caratteristiche del regista moderno: sa dettare i tempi, verticalizzare e trovare soluzioni capaci di cambiare il volto di una partita. Nell’ultima amichevole ha confermato la precisione nei lanci e la qualità delle sue intuizioni. Deve però migliorare nella gestione di alcuni palloni in uscita, soprattutto quando viene aggredito dagli avversari. Il suo nome continua a essere accostato alla partenza. La Fiorentina valuta Fagioli almeno 30 milioni e alcuni club di Premier League sarebbero interessati. Una cifra importante, ma privarsi di lui sarebbe comunque un peccato chiosa il quotidiano.