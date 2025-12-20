"La Fiorentina non è un fantasy, è un horror". Il pensiero di Cappellini

Stefano Cappellini sull'edizione di Firenze di Repubblica fa un quadro della situazione in casa Fiorentina: "Se fosse un fantasy - scrive il giornalista - il film sul campionato della Fiorentina sarebbe la storia di un incantesimo: una squadra che al debutto sta vincendo, poi prende un gol al 94’ minuto e da quel momento nisba, è condannata a non vincere mai più. Anzi, a non tirare nemmeno in porta.

Ma il film sulla Viola non è un fantasy. Somiglia più a un horror: quando Piccoli tira in porta fa più paura di Halloween e Venerdì 13 messi insieme; quando Nicolussi tocca la palla, Dario Argento pensa a quanto Profondo rosso fosse in confronto solo un timido “buh!” urlato da un bambino; Dzeko no, lui non fa paura, evoca un certo cinema d’autore, piani sequenza lentissimi, da moviola, inquadrature lunghe e statiche davanti a una scena in cui non succede nulla: L’uomo con il megafono sarebbe un titolo perfetto, in bosniaco sottotitolato tedesco, tre ore e mezza di visione, segue dibattito fantozziano".