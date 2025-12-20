Marino: "La Fiorentina è da primi 5-6 posti. Udinese meglio in trasferta"

vedi letture

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato al Messaggero Veneto dei bianconeri, attesi domenica dalla gara contro la Fiorentina: "Potenzialmente la Fiorentina è da primi cinque-sei posti e io credo che prima o poi si riprenderà, ma non sono così convinto che si possa salvare. La stagione dei viola è un disastro, però l’Udinese avrà tutto da perdere e niente da guadagnare.

Dovrà andare là pensando di affrontare una squadra con un potenziale d’alta classifica ma al tempo stesso sfruttando le debolezze dell’avversario, altrimenti saranno dolori. Non è semplice tenere i livelli di domenica scorsa. Aggiungerei poi il fatto che l’Udinese è una squadra che si trova più a suo agio quando non deve fare la partita, non a caso ha un rendimento migliore in trasferta”.