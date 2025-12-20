Clean sheet, questo sconosciuto. Ecco da quanto la Fiorentina prende gol

Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, a Losanna la Fiorentina ha subito il 33° gol stagionale. Sono appena 5 su 23 le gare che la squadra viola ha chiuso con un clean sheet, tutte in Conference tra playoff e girone. I numeri sono improponibili: oggi quella viola risulta la retroguardia più battuta in campionato, al pari del Torino. Ventisei gol subiti, proprio come i granata. L'anno scorso erano sedici in meno... Una differenza abissale. L'ultima partita senza gol subiti risale al 26 ottobre, quindi fanno 12 partite di fila tra campionato e coppa.