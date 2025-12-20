Clean sheet, questo sconosciuto. Ecco da quanto la Fiorentina prende gol
FirenzeViola.it
Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, a Losanna la Fiorentina ha subito il 33° gol stagionale. Sono appena 5 su 23 le gare che la squadra viola ha chiuso con un clean sheet, tutte in Conference tra playoff e girone. I numeri sono improponibili: oggi quella viola risulta la retroguardia più battuta in campionato, al pari del Torino. Ventisei gol subiti, proprio come i granata. L'anno scorso erano sedici in meno... Una differenza abissale. L'ultima partita senza gol subiti risale al 26 ottobre, quindi fanno 12 partite di fila tra campionato e coppa.
Pubblicità
Rassegna stampa
Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Commisso ha investito sul Viola Park, voleva rifare lo stadio, spenderà 18 milioni per Pioli e ne ha spesi 90 per il mercato. Ma allora perché ha indebolito la società?
Copertina
Luca CalamaiFirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquisti
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com