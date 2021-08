PJANIC, Stop all'operazione con l'arrivo di Torreira?

Secondo La Nazione, stamani in edicola, con l'arrivo di Torreira in viola, sono ridotte al minimo le possibilità di arrivo di Pjanic, in uscita dal Barcellona. Dalla Spagna riportano addirittura i termini di un confronto economico sull’ingaggio: dagli 8 milioni netti, Pjanic sarebbe stato disposto a scendere a 7 (di cui 4 pagati dai viola e 3 dal Barca). Operazione complicatissima anche perché ci sono altri club che hanno alzato la testa per accaparrarsi il giocatore. Ma a far prendere alla trattativa una direzione ben precisa potrebbe essere l’intervento diretto del presidente Commisso che potrebbe dare il via libera definitivo sul piano economico. Se dovesse chiudersi in modo positivo le uscite dal centrocampo viola a quel punto sarebbero due.