PIZARRO, Il campionato di Serie A per me è finito

L'ex centrocampista della Fiorentina, David Pizarro, a parlato così al Corriere dello Sport: "Per quanto mi riguarda il campionato di Serie A è finito. Perché dobbiamo continuare mentre le persone soffrono? Ora quando tutto questo sarà finito farò il corso da allenatore. Ho giocato in tante squadre nel campionato italiano, tra cui anche la Fiorentina, ma il club a cui sono più affezionato è la Roma. Non mi dimenticherò la mia prima volta allo stadio Olimpico, fu qualcosa di incredibile".