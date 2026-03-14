Più e meno dopo la Conference: Repubblica promuove Ndour, non Fabbian

Più e meno dopo la Conference: Repubblica promuove Ndour, non FabbianFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Tra le valutazioni che fa l'edizione di Firenze di Repubblica dopo la vittoria in Conference League contro il Rakow, il quotidiano mette tra i segni "più" l'apporto di Parisi - sempre più simbolo del Vanolismo - e la capacità di andare in gol di Ndour, cresciuto nelle gerarchie di centrocampo. Tra i segni meno invece vanno Comuzzo e Fortini, sbadati sul gol dei polacchi, e Fabbian, ancora lontano parente del giocatore arrivato con grandi aspettative dal Bologna.