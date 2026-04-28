Franchi verso Euro 2032: entro fine luglio andrà presentato il progetto alla UEFA

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Come scrive la Repubblica, è partita la valutazione del dossier della Fiorentina seguita da una gara pubblica di project financing per verificare eventuali altri investitori interessati allo stadio. Solo dopo l’assegnazione, e non prima di sei mesi, si entrerà nella fase decisiva del piano economico-finanziario. In quel passaggio verranno definiti investimenti, tempi e durata della concessione dell’impianto, ipotizzata intorno ai 50 anni. Entro fine luglio Firenze dovrà presentare alla Uefa il progetto completo per candidare il Franchi agli Europei 2032, includendo la copertura economica. L’apertura della Fiorentina aumenta le possibilità di inserire lo stadio tra i cinque italiani selezionati.

In prospettiva potrebbero arrivare anche fondi statali per l’adeguamento. Dopo mesi difficili, la sindaca Funaro ottiene così un progresso significativo. Restano però nodi complessi sul project financing, tra cui il controllo dei lavori e la gestione futura. La società viola chiede garanzie sull’utilizzo dello stadio e sugli arredi, il cui costo è ancora da ripartire.