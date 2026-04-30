Il riscatto di Solomon. CorFio: "Gli infortuni pesano, il club riflette"

Il riscatto di Solomon. CorFio: "Gli infortuni pesano, il club riflette"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Nell’analisi di mercato del Corriere Fiorentino si parla anche di Manor Solomon. Sulle riflessioni che lo riguardano, pesano pure le incertezze per una tenuta fisica che già in passato aveva limitato l’israeliano, ma in uno scenario come quello attuale anche la cifra da circa 10 milioni da versare al Tottenham spinge Paratici a ponderare il più possibile qualsiasi mossa. Il quotidiano sottolinea che Solomon ha trovato più continuità a Firenze che al Villarreal, ma anche che in mezzo a qualche lampo ci sono state parecchie pause, una delle quali durata 44 giorni e 9 partite per l’infortunio rimediato contro i polacchi dello Jagiellonia.