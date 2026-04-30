Non solo Grosso, Gazzetta: "Piace Daniele De Rossi. La situazione"
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Non solo Fabio Grosso. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sono altre piste in ballo per il possibile nuovo allenatore della Fiorentina. Un nome che può attirare l’attenzione è quello di Daniele De Rossi.
Anche lui giovane, ambizioso e con un’idea di calcio moderno. Classe ’83, l’ex centrocampista della Roma ha fatto bene in questa stagione al Genoa (dove è subentrato a Patrick Vieira) ed è un tecnico che in passato è stato già più volte accostato ai colori viola, anche se sotto una differente dirigenza. Piacerebbe anche al Bologna in caso di partenza di Vincenzo Italiano così come il Genoa vorrebbe trattenere in vista della prossima stagione e ricominciare con lui una nuova annata.
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Lorenzo Di BenedettoKean è un caso, ma la gestione degli ultimi giorni crea un danno a tutti. Con la giusta offerta partirà, sostituirlo però sarà molto complicato. Paratici e la società ci pensino bene
Angelo GiorgettiParatici, no ai compromessi sulle scelte tecniche. È arrivato per assumersi responsabilità e non deve deludere: da Grosso a Tedesco, il casting è aperto. Sarri? Ora è una suggestione. Tornano 27 prestiti, solo Beltran potrebbe restare
Mario TeneraniCome in un film: una panchina per tre… Vanoli per restare rivendica i propri numeri. Grosso sorridente apre ai viola. Sarri ha dichiarato da tempo il suo amore. Sono allenatori che sognano Firenze
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