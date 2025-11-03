Pioli tratta la buonuscita: Vanoli in pole su Palladino. Per il ds Commisso prende tempo

Per la Fiorentina è arrivata l'ora di prendere decisioni forti. Dopo la sconfitta subita dal Lecce, la squadra, Stefano Pioli e la dirigenza si sono rifugiati al Viola Park in ritiro punitivo che durerà probabilmente fino al momento della partenza per la Germania di mercoledì, in direzione Magonza. Da ieri sera tutti dentro al centro sportivo per una notte di confronti: diverse le cose da capire, in primis il futuro della panchina. Per Tuttosport, in caso di esonero di Pioli - che non pare orientato alle dimissioni, piuttosto si tratta con la società per la rescissione con buonuscita - in pole position c’è Paolo Vanoli.

Anche se circolano pure altre ipotesi, tra le quali la promozione del tecnico della Primavera, Daniele Galloppa, almeno per le prossime due gare prima della sosta (la trasferta di Conference giovedì con il Mainz e il delicatissimo scontro diretto di domenica con il Genoa) in modo da avere più tempo per riflettere. Il ritorno di Raffaele Palladino, che conosce già l'ambiente, è una possibilità alternativa dopo l'addio di Pradè con cui non correva buon sangue. Quanto al nuovo direttore sportivo, Commisso potrebbe prendersi anche un po' di tempo (non troppo) mentre continuano a circolare i nomi di Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi.