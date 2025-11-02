Retroscena sulla panchina viola: Vanoli era il primo nome di Pradè per sostituire Pioli

Il Corriere Fiorentino riporta questa mattina un retroscena sulla panchina della Fiorentina, attualmente affidata a Stefano Pioli, ma già da diversi giorni in bilico visti i soli quattro punti raccolti dai viola in questo avvio di campionato. Prima del terremoto rappresentato dalle dimissioni di Daniele Pradè era quello di Paolo Vanoli il nome in cima alla lista degli eventuali successori, anche perché sull’ipotesi di un ritorno di Palladino era già scesa una certa freddezza. Adesso però con il ribaltone in dirigenza tutto può tornare nuovamente in discussione.