Ranieri, giudizi pesanti sul rigore non dato: vergognoso, comportamento inaccettabile

Fa discutere eccome l'episodio a fine gara di Fiorentina-Lecce, con Luca Ranieri che tenta clamorosamente di conquistare un rigore dopo un contatto così lieve con un avversario, che forse quasi non c'è. Un gesto non degno di chi indossa la fascia di capitano, come sottolineano stamani diversi quotidiani in edicola. "La fascia che lui porta sul braccio sinistro l’hanno indossata Rosetta, Hamrin, De Sisti, Antognoni, Batistuta, Astori e molti altri esempi di compostezza e carisma. Al di là della prestazione ancora una volta insufficiente, non si possono vedere le vergognose scene dopo la revoca del rigore, che poi sono il seguito di suoi atteggiamenti spesso fuori misura", il giudizio pesante del Corriere Fiorentino. A cui fa eco La Gazzetta dello Sport: "Gioca male e poi si lascia andare a una vergognosa sceneggiata in occasione del rigore concesso e poi cancellato. Comportamento inaccettabile per un capitano".

Le pagelle di Ranieri in Fiorentina-Lecce:

La Gazzetta dello Sport, 4

Corriere dello Sport, 4

Tuttosport, 4,5

Corriere Fiorentino, 4

La Nazione, 4,5