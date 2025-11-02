FirenzeViola Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a prendere una decisione

Dopo l'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina arrivata per 1-0 al Franchi contro il Lecce, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per adesso non c'è aria di dimissioni da parte dell'allenatore Stefano Pioli. Il tecnico attende una decisione della società e per ora non ha intenzione di dimettersi, sta alla dirigenza viola prendere una decisione se continuare con Pioli oppure procedere all'esonero.