Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a prendere una decisione
Dopo l'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina arrivata per 1-0 al Franchi contro il Lecce, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per adesso non c'è aria di dimissioni da parte dell'allenatore Stefano Pioli. Il tecnico attende una decisione della società e per ora non ha intenzione di dimettersi, sta alla dirigenza viola prendere una decisione se continuare con Pioli oppure procedere all'esonero.
