Dal direttore sportivo al tecnico, la Repubblica: "Il colmo sarebbe tornare da Palladino"

Non si salva nessuno nel commento de la Repubblica (ed. Firenze) a proposito della Fiorentina e di una stagione che prendendo una piega disastrosa. Con un fondo a cura di Giuseppe Calabrese, il quotidiano si sofferma in primis sulla gestione a distanza del presidente Commisso: "Rocco gestisce a distanza la Fiorentina ma non è semplice, e il fuso non aiuta. Il vuoto lasciato da Pradè è una voragine da riempire in fretta. Prima di trovare un nuovo allenatore, a patto che sia questa la scelta di Commisso, bisogna trovare un nuovo direttore sportivo, che poi dovrà trovare il nuovo allenatore. Un circolo vizioso in cui Ferrari dovrà muoversi con cautela e senza fare scelte di pancia, ma ragionando".

Poi, spazio al malcontento generale e alle possibile mosse: "Povera Fiorentina, illusa e bistrattata. E il colmo sarebbe se al posto di Pioli dovesse tornare Palladino. Lui che se n’è andato sbattendo la porta ora pare che tornerebbe anche a piedi. Per forza, non lo ha voluto nessuno e fare il disoccupato non è divertente. Chissà se Commisso riuscirà a perdonarlo. E se lui riuscirà a rimettere in piedi la Fiorentina dopo questo avvio horror, il peggiore della storia viola. L’anno prossimo sono cento anni dalla fondazione, e invece di preoccuparci dei lavori in curva Fiesole (altra brutta figura) sarà bene pensare a come salvare la stagione. L’Europa a questo punto è un’utopia, ma la serie B è un’opzione da cancellare in fretta. Con questi giocatori, e chiunque ci sia sulla panchina della Fiorentina".