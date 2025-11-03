Proposto un anno di buonuscita a Pioli che rifiuta: il punto di TMW

Continua il periodo di riflessione della Fiorentina che in questo momento si trova tutta al Viola Park, dai dirigenti ai giocatori. La sconfitta di ieri pomeriggio contro il Lecce, la sesta nelle prime 10 giornate di Serie A, ha portato la società gigliata a mettere definitivamente in discussione Stefano Pioli. In queste ore le parti stanno discutendo una soluzione per arrivare all'addio del tecnico parmense. L'ex allenatore del Milan ha escluso di dare le dimissioni e adesso al quartier generale gigliato si sta trattando la rescissione consensuale del contratto.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la Fiorentina avrebbe proposto all'allenatore e al suo staff il pagamento di un anno sui tre presenti nel contratto. Soluzione che però non ha trovato il favore dello stesso Pioli, con le parti che proseguono a trattare.