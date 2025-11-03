Moviola, non c'è rigore per la Fiorentina. Rapuano in confusione e il Var corregge
FirenzeViola.it
Sulle moviole a cura dei quotidiani in edicola si analizza il rigore concesso e poi revocato alla Fiorentina sul finire di gara col Lecce. In realtà, scrive La Gazzetta dello Sport nel suo focus, il capitano della Fiorentina cade da solo, viene solo sfiorato dal giocatore del Lecce. Il Var (Massa) chiama Rapuano al monitor e l’arbitro giustamente toglie il penalty, nonostante le proteste della panchina della Fiorentina, con lo stesso Ranieri che poi si prende anche un giallo per proteste francamente eccessive.
D'accordo con la Rosea è La Nazione, che scrive di un Rapuano in confusione quando vede un rigore per la Fiorentina che poi il Var cancella.
