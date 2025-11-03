FirenzeViola Muro contro muro con Pioli: intanto avanza l'ipotesi Petrachi come nuovo ds

La Fiorentina non ha ancora trovato un accordo con Stefano Pioli per interrompere il rapporto, con le parti che stanno discutendo animatamente senza trovare l'intesa che permetterebbe al club viola di trovare e scegliere il nuovo allenatore. Intanto però va avanti anche la ricerca del nuovo direttore sportivo con una candidatura che sta prendendo piede nelle ultime ore.

Petrachi ok anche con Vanoli

Mentre Cristiano Giuntoli non pare essere al momento nella short list della società per la sostituzione di Daniele Pradè, il nome di Gianluca Petrachi sembra incontrare sempre più il favore di una parte della dirigenza. L'ex ds della Salernitana, tra l'altro, sarebbe pronto a dire sì anche dopo la scelta del tecnico, soprattutto se il nome giusto fosse quello di Paolo Vanoli, stimato da tempo dallo stesso dirigente.

Pioli rallenta le operazioni

Sicuramente la Fiorentina ha tutta l'intenzione di stringere non solo per il nuovo tecnico, con Daniele Galloppa ipotesi che pare essere tramontata come guida ad interim, ma anche per il direttore sportivo. La volontà sarebbe quella di annunciare quanto prima entrambi, magari già entro la mattinata di domani. Il dialogo teso con Pioli però non aiuta i dirigenti a raggiungere tale obiettivo, anche perché senza il primo tassello, il domino non potrà essere completato.