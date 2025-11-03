Dagli inviati
Dal Viola Park, Galloppa in campo con la Primavera: nessun accordo con Pioli
FirenzeViola.it
Da ieri sera, dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Lecce, la Fiorentina si è riunita al Viola Park in ritiro. Mentre Ferrari e Goretti stanno cercando di trovare un accordo con Pioli per una risoluzione consensuale del contratto, nella parte di centro sportivo dedicata alle giovanili la formazione primavera si sta allenando sotto la guida di Daniele Galloppa. La candidatura ad allenatore ad interim del tecnico dell'under20 nelle ultime ore è tramontata con i dirigenti gigliati che hanno come obiettivo, dopo aver trovato un accordo con Pioli, di arrivare a una nuova guida tecnica e un nuovo direttore sportivo.
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaZero vittorie in dieci gare, a Pioli era già successo. Il precedente di Prandelli come speranza viola
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diessedi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
2 Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
Copertina
LiveFiorentina in ritiro, defaticante in palestra per la squadra: ancora nessun accordo con Pioli per la risoluzione
Tommaso LoretoSe 3 indizi fanno una prova, 4 cosa significano? La Fiorentina non c’è. Ma oggi, più che al tecnico, tocca alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com