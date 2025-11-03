Dagli inviati Dal Viola Park, Galloppa in campo con la Primavera: nessun accordo con Pioli

Da ieri sera, dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Lecce, la Fiorentina si è riunita al Viola Park in ritiro. Mentre Ferrari e Goretti stanno cercando di trovare un accordo con Pioli per una risoluzione consensuale del contratto, nella parte di centro sportivo dedicata alle giovanili la formazione primavera si sta allenando sotto la guida di Daniele Galloppa. La candidatura ad allenatore ad interim del tecnico dell'under20 nelle ultime ore è tramontata con i dirigenti gigliati che hanno come obiettivo, dopo aver trovato un accordo con Pioli, di arrivare a una nuova guida tecnica e un nuovo direttore sportivo.