Live Caos Fiorentina, squadra contestata e in ritiro: rivivi la giornata di oggi

21.25 - Si chiude qui il live testuale di FirenzeViola, con la Fiorentina che rimarrà al Viola Park probabilmente fino alla partenza per la Germania in programma per mercoledì. Restate connessi per gli altri aggiornamenti.

20.30 - La nottata porterà consiglio: Stefano Pioli si confronterà con la società e verrà presa una decisione sulla panchina. In caso di addio, Paolo Vanoli risulta ad ora il nome in pole, seguito a ruota dal ritorno di Raffaele Palladino.

19.20 - Confermato il ritiro punitivo al Viola Park. Allenatore, giocatori e dirigenti tutti dentro al centro sportivo: il ritiro proseguirà fino alla partenza per la Germania, nella notte sono attese decisioni definitive.

18.55 - Come appreso da FV, esiste anche la possibilità di un ritiro punitivo. La squadra è in parte ancora dentro al Franchi.

18.35 - Nel frattempo al Viola Park arriva la Polizia, a controllo dell'area a scongiurare qualsiasi tipo di pericolo.

18.05 - Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it per adesso non c'è aria di dimissioni da parte dell'allenatore Stefano Pioli. Il tecnico attende una decisione della società e per ora non ha intenzione di dimettersi, sta alla dirigenza viola prendere una decisione se continuare con Pioli oppure procedere all'esonero.

17.45 - Piano piano si è diradata la folla che attendeva i calciatori fuori dalla tribuna. Non c'è praticamente più nessuno fuori dal Franchi, per adesso la situazione si è tranquillizzata.

17.41 - Intervenuto a Radio Firenzeviola nell'immediato post-partita della partita con il Lecce, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Basta parlare di società, io dico che i giocatori si devono vergognare. Ma che partita hanno fatto? Un capitano che si butta in area per un rigore? Ma cosa abbiamo visto? In settant'anni non avevo mai visto una cosa così. Ci sono giocatori che hanno vinto, De Gea, Kean, prima Gosens, ma che roba è questa?". CLICCA QUI per l'intervento completo

17:38 - Alcuni dati: La Fiorentina ha perso 6 delle prime 10 gare di SerieA per la 3ª volta (4N), dopo il 1939/40 e il 2001/02; Stefano Pioli ha collezionato 10 match di fila in Serie A senza vittorie con una singola squadra per la 2ª volta, dopo novembre 2006-gennaio 2007 con il Parma.

17:37 - Intervenuto a Radio Firenzeviola dopo la sconfitta contro il Lecce della Fiorentina, il giornalista e opinionista Angelo Giorgetti ha parlato così: "Siamo sempre in attesa di una scintilla e oggi secondo me si è toccato il punto più basso in assoluto in termini di tutto. Il Lecce ha giocato un'onesta partita senza strafare e tanto è bastato per vincere. Io sono allarmato perché non avevo mai visto così tante congiunture negative. CLICCA QUI per l'intervento completo.

17:35 - Tante persone ancora fuori dalla tribuna, ma sembra placata la situazione poiché per il momento si sono fermati i cori.

17:30 - Continua la contestazione fuori dalla tribuna. "Vi romperemo il c**o" un altro coro intonato. Camonietta della polizia all'entrata della tribuna.

17:25 - Mentre fuori dal Franchi tanti tifosi si sono già riuniti per attendere i giocatori all'uscita, per adesso la società non ha ancora preso una decisione e si è chiusa in un silenzio stampa prendendosi un momento di riflessione prima di decidere il da farsi, con i tesserati che dunque non parleranno nel post-partita. La posizione di Pioli non è ancora stata definita anche se è evidente che sia molto in bilico.

17:15 - Tantissime persone e soprattutto il tifo organizzato viola si è radunato sotto la tribuna intonando di contestazione verso la squadra e la società. "Uscite a mezzanotte", "andate a lavorare", "meritiamo di più", "rispettate la nostra maglia" le frasi più intonate dalle centianaia di persone che adesso si trovano fuori dallo stadio. Di seguito alcuni video realizzati da FirenzeViola.it