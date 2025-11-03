Via al toto ds, la Fiorentina si prende due giorni. Spicca Giuntoli, poi Petrachi

Per la Fiorentina c'è una marea di grane da risolvere. Perché oltre al nome del probabile successore di Stefano Pioli, che a ieri non si è dimesso e non aveva intenzione di farlo, trattando infatti la buonuscita direttamente al Viola Park nel ritiro punitivo imposto dopo la partita, c'è da nominare anche un nuovo direttore sportivo che faccia le veci di Daniele Pradè, dimessosi nei giorni scorsi.

In tal senso, La Nazione sottolinea che i profili che vanno per la maggiore restano sempre quelli di Cristiano Giuntoli, in prima fila, e Gianluca Petrachi, fermi dopo le ultime esperienze con Juventus e Salernitana. In ogni caso, la Fiorentina ha sempre fatto sapere di volersi prendere almeno un paio di giorni per iniziare a vagliare candidature.