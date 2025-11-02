Pioli e dirigenza trattano per l'addio: al Viola Park si cerca l'intesa economica
Anche sulle pagine online di Tuttomercatoweb.com ci si occupa del futuro della panchina della Fiorentina. Confermate le sensazioni delle ultime ore, coi dirigenti Ferrari e Goretti che starebbero lavorando in ritiro al Viola Park con Stefano Pioli per trovare un accordo economico con l'attuale allenatore per risolvere il contratto e liberarlo dal club viola, di modo tale che si possa poi procedere con la scelta del successore.
Intanto, esiste la possibilità che possa essere Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, ad essere promosso ad interim in attesa della decisione finale.
