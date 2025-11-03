De Gea spettatore, Fortini l'ultimo dei colpevoli: le pagelle salvano solo loro

Si salvano in pochissimi nelle pagelle della stampa su Fiorentina-Lecce, terminata 0-1 al Franchi. La squadra di Pioli subisce anche contro i salentini e gli unici viola ad assestarsi sulla sufficienza (per la maggioranza dei quotidiani, non proprio tutti) sono Niccolò Fortini e David De Gea. Lo spagnolo è giudicato spettatore non pagante di uno spettacolo deprimente (così scrive La Nazione), incolpevole sul gol incassato e sul resto della prestazione. Non sprofonda neanche il classe 2006: "Prova sempre a saltare l’uomo, senza trascurare la copertura ed è uno dei pochi che si salva per impegno e intensità", scrive La Nazione, "Ci prova in tutti i modi, evitando spesso di affondare col sinistro e mettendo parecchi palloni in mezzo. Dimostra almeno un po’ di personalità", evidenzia il Corriere Fiorentino. "I Impegno e corsa sia sulla sinistra a tutta fascia, sia a destra da ala. Un bel cross per Dzeko verso la fine del primo tempo. Sbaglia anche lui, ma è il meno colpevole", chiosa La Gazzetta dello Sport.

Le pagelle di De Gea e Fortini:

La Gazzetta dello Sport, 6 e 6

Corriere dello Sport, 5,5 e 6

Tuttosport, 6 e 5,5

Corriere Fiorentino, 6 e 6

La Nazione, 6 e 6