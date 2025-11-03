FirenzeViola Gudmundsson, ottenuto il via libera dal club: sarà in Islanda per il processo

Reduce dalla sconfitta interna per 1-0 contro il Lecce la Fiorentina in queste ore di riflessioni sul futuro da ieri sera è in ritiro al Viola Park. Contemporaneamente a questa situazione particolare in casa viola, Albert Gudmundsson mercoledì avrà l'ultima udienza del procedimento che lo vede coinvolto per cattiva condotta sessuale. Come raccolto da FirenzeViola.it il numero 10 gigliato ha ottenuto dal club il via libera a lasciare Bagno a Ripoli per raggiungere l'Islanda, più precisamente la capitale Reykjavík, per essere presente in tribunale. Quella di mercoledì sarà l'ultima udienza, la sentenza definitiva è attesa per dicembre, di un processo che dopo l'assoluzione del calciatore gigliato in primo grado è rimasto aperto per il ricorso in secondo grado presentato dal procuratore di Reykjavik.

Gudmundsson quindi ha ricevuto il permesso per raggiungere l'Islanda e non sarà disponibile per la trasferta di Magonza in Conference League in programma giovedì alle 18:45. L'ex Genoa dovrebbe comunque tornare in tempo per la sfida di Marassi contro la sua ex squadra.