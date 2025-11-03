FirenzeViola La Fiorentina vuole scegliere subito nuovo tecnico e nuovo ds: scendono le quotazioni di Galloppa

Mentre Stefano Pioli e la Fiorentina continuano a discutere le modalità per dirsi addio, perde quota la candidatura di Daniele Galloppa come tecnico ad interim. L'allenatore della Primavera sarà impegnato nei prossimi giorni col ritorno della sfida di Youth League al Viola Park dopo il ko dell'andata per 4-1 contro il Lech Poznan e il club non pare intenzionato a sceglierlo per le sfide contro Mainz in Conference e Genoa in Serie A.

Nuovo tecnico in arrivo

La Fiorentina vorrebbe scegliere entro domattina sia il nuovo tecnico che, possibilmente, anche il nuovo direttore sportivo, con Paolo Vanoli che sarebbe in cima alla lista delle preferenze degli attuali dirigenti, ovvero Ferrari e Goretti. I giocatori, in ritiro al Viola Park, ancora non hanno ricevuto indicazioni per l'allenamento odierno che, come raccontato stamani, non è stato fissato in attesa della soluzione del caso Pioli.

Ore decisive anche per il ds

Sono ore decisive dunque dalle parti di Bagno a Ripoli, con la società viola che vuole rompere gli indugi dopo l'ennesima sconfitta stagionale, accordandosi prima con Pioli per il suo addio per poi annunciare immediatamente il nuovo tecnico e il nuovo dirigente che dovrà prendere le redini del comparto sportivo al posto di Daniele Pradè, che ha dato le dimissioni sabato scorso.