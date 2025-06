Pioli, per il ruolo di vice prende sempre più corpo l'idea Andrea Tarozzi

vedi letture

Ormai ci siamo, sta per iniziare non solo di fatto ma anche ufficialmente la seconda era Pioli alla Fiorentina. Il 3 luglio il tecnico parmense si sbloccherà dall'obbligo di residenza fiscale in Arabia Saudita e sarà libero di accasarsi in viola a tutti gli effetti. Con lui nei prossimi giorni verrà presentato anche lo staff tecnico che lo accompagnerà alla guida della formazione gigliata. Il vero dubbio riguarda il vice allenatore. Come riportato da La Nazione oggi in edicola l'ex allenatore del Milan si è separato da Luciano Vulcano, che ha deciso di intraprendere una carriera in solitaria, e dovrà scegliere la sua prossima spalla.

Come anticipato da FirenzeViola.it (QUI la news completa) sta prendendo sempre più corpo l'idea Andrea Tarozzi. Ex viola, a Firenze dal 1997 al 2002, Tarozzi, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Monza con Bocchetti, ha all'attivo tanta esperienza come secondo. Quasi 15 anni totali come vice e oltre 390 partite, prima con Pea (Sassuolo, Padova e Juve Stabia) poi sotto D'Aversa (Lanciano, Parma, Sampdoria e Lecce) e infine con Bocchetti. Ancora qualche giorno di pazienza, poi tutto sarà più chiaro e soprattutto ufficiale.