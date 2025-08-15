CSKA-Beltran, il commento dell'entourage in Argentina: "Difficilmente accetteremo"
Secondo quanto riportato dal collega argentino di TycSport, German Garcia Grova, è confermata l'offerta da parte del CSKA per Lucas Beltran, con la Fiorentina che sta discutendo con i russi del prezzo del cartellino ma, come accaduto anche per il Flamengo, potrebbe essere il giocatore a bloccare il potenziale affare.
Secondo il collega argentino infatti, l'entourage del giocatore interrogato in merito all'offerta del club di Mosca, ha commentato: "Difficilmente accetteremo questa proposta".
