FirenzeViola Pioli e le novità nello staff, come vice spunta l'ex viola Andrea Tarozzi

Stefano Pioli è pronto a tuffarsi nella nuova avventura fiorentina con qualche novità nello staff, all'insegna proprio del viola. Dal 13 inizierà la sua terza parentesi alla Fiorentina: dopo 6 stagioni da giocatore (89-95) e due da allenatore (17-19), per lui inizia la nona stagione in viola. A Firenze arriverà con uno staff diverso dal precedente perché le strade con alcuni si sono separate, in particolare con il vice Giacomo Murelli e il collaboratore Davide Lucarelli. Uomini fidati che hanno condiviso con lui gran parte della sua carriera di allenatore (Murelli dai tempi di Bologna, Lucarelli dal Chievo) e che l'Arabia ha interrotto visto che i due stretti collaboratori non lo hanno seguito. Da pochi giorni, dopo 8 anni, anche Luciano Vulcano (che gli ha fatto da vice in Arabia) ha deciso di intraprendere un'altra strada.

Anche se è tutto da definire e ufficializzare, in viola torneranno i preparatori atletici Matteo Osti (anche lui tra i più fedeli) e Roberto Peressutti (arrivato dopo Perondi). A fine 2023 entrarono un po' nel mirino delle critiche per gli infortuni che falcidiarono il Milan ma Osti viene comunque ritenuto uno dei migliori preparatori della serie A, con il premio "Cronometro d'oro, equivalente della panchina d'oro per un preparatore atletico, conquistato invece nel 21-22 sempre in rossonero.

Per quanto riguarda gli altri collaboratori ci sarà ovviamente il figlio Gianmarco Pioli, che affianca da anni il padre come match analyst e probabilmente Jesse Fioranelli, con lui al Milan come match analyst e in Arabia come collaboratore. I preparatori dei portieri come ha anticipato FirenzeViola sono quelli della società, che ha dato fiducia a Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo visto il buon lavoro fatto in questa stagione. Ed a proposito di allenatori dei portieri l'ex viola e Nazionale con Spalletti, Marco Savorani, potrebbe invece andare all'Atalanta con Juric.

Resta da stabilire dunque il vice di Pioli anche se potrebbero esserci altri innesti. La scelta, secondo quanto raccolto da FirenzeViola, sembra però caduta su un ex calciatore viola che non ha giocato né lavorato con Pioli alla Fiorentina pur avendo avuto un percorso analogo a livello di club. Si tratterebbe di Andrea Tarozzi, che con la Fiorentina ha alzato anche una Coppa Italia nel 2000-2001; con Stefano Pioli si è solo sfiorato in viola. I due si sono conosciuti a Sassuolo nel 2009-2010 quando Tarozzi, smesse le vesti di calciatore, diventò team manager del club neroverde con Pioli allenatore. La stima tra i due è stata sempre grande anche se Tarozzi, nella sua lunga carriera da vice allenatore, ha lavorato con Pea, D'Aversa (fino a Lecce) e nell'ultima stagione con Bocchetti nella breve parentesi al Monza dopo l'esonero di Nesta. Tarozzi considera Pioli un esempio e nelle tante interviste fatte ai media bolognesi, parmensi e fiorentini non ha mai lesinato complimenti. Ora manca poco per capire se la decisione è quella definitiva.