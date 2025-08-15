FirenzeViola Galloppa su Kouadio: "Speravo di averlo ma Pioli è felice di lui ed è molto seguito in prima squadra"

Così il tecnico della Primavera Galloppa ai microfoni di Sportitalia sul difensore Kouadio aggregato alla prima squadra: “Kouadio? Pensavo e speravo di averlo quest’anno, ma da quel che ho capito non sarà così. E’ in ritiro con la prima squadra, ho parlato con Pioli ed è molto contento di lui. Sul duello è veramente forte, molto difficile andargli via, quando fa le cose per bene ed è concentrato è un difensore di grande valore. Sta facendo molto bene e so che in prima squadra lo stanno monitorando con grande attenzione”.