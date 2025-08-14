Marcolin confronta Lazio e Fiorentina: "Vedo più senso logico per Pioli"
Intervistato dal Corriere dello Sport stamani per qualche valutazione sul campionato di Serie A che sta per prendere il via tra 10 giorni, l'ex Lazio oggi commentatore televisivo Dario Marcolin si è concentrato sulla squadra biancoceleste e in particolare sul suo allenatore, Maurizio Sarri: "Conosce squadra e ambiente, troverà qualche giocatore diverso. Alcuni mai allenati, altri cresciuti come Taty e Isaksen. Sarà prezioso giocare una volta a settimana. Si è lamentato tanto delle gare ravvicinate, ora ha il campionato servito su un piatto d'argento. La Lazio può tornare in Europa".
C'è un gap con le altre? "Ci sono tante incognite. Mi piace la Fiorentina, stimo Pioli e vedo più senso logico nella rosa".
