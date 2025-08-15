Sohm si mette in mostra nell'ultima amichevole. Bene anche Fagioli, uomo ovunque di Pioli

Due sono i giocatori che nella sconfitta di ieri contro la Japan University si sono messi in mostra in senso positivo nonostante il ko per 2-1 maturato al Viola Park. Secondo la Gazzetta dello Sport, da segnalare la prestazione dell'ultimo arrivato Simon Sohm che si è messo in bell'evidenza e non solo per l'assist per il gol di Gudmundsson. Sempre a centrocampo l'altra buona notizia che riguarda Nicolò Fagioli, uomo ovunque della Fiorentina di Pioli vista nell'ultima amichevole a porte aperte prima dell'esordio di giovedì prossimo in Conference contro il Polissya