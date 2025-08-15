Daku il più abbordabile tra i candidati al ruolo di vice Kean: ecco quanto potrebbe costare

© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 10:40Rassegna stampa
di Redazione FV

Tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane per il ruolo di vice Kean, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il più abbordabile potrebbe essere Daku del Rubin Kazan. La punta della nazionale albanese infatti, avrebbe un costo di circa 4 milioni di euro, investimento potenziale di tutt'altro tenore rispetto alle richieste per Roberto Piccoli (non meno di 25 milioni di euro) e Fotis Ioannidis (22-25 milioni di euro). 