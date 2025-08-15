Un ko con tanti spunti (anche) positivi. La Nazione: "E alla fine vince la fatica"

"L'idea di gioco è ambiziosa, la condizione fisica no". Inizia così l'approfondimento de La Nazione dedicato al ko subito ieri dalla Fiorentina contro la Japan University per 2-1. Una sconfitta poco prevedibile che però è soprattutto figlia di una condizione ancora non al top.

Gli spunti positivi comunque non mancano, dal gioco che inizia ad avere un'identità a Gudmundsson che è stato più convincente del solito e non solo per il gol segnato nel primo tempo per il momentaneo 1-0. Le occasioni sono poi state costruite un po' da tutti gli interpreti, con uno sfortunato Kean e un Dzeko che con movimenti e giocate ha dimostrato di saper accendere la luce. Anche se la condizione non è certo quella dei giorni migliori.

Un buon allenamento in fin dei conti per gli uomini di Pioli, anche se tra una settimana servirà una squadra sicuramente più attenta e pronta di quella vista ieri al Viola Park.