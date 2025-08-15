Ufficiale

Dopo l'avversario c'è anche l'orario del play off di Conference: ecco quando si giocheranno le sfide contro il Polissya

La Uefa ha reso noti gli orari ufficiali delle partite di andata e ritorno valide per i play off di Conference League tra Fiorentina e Polissya. La gara d'andata, che si disputerà giovedì 21 agosto in Slovacchia allo stadio Tartan di Presov, avrà inizio alle ore 20. Stesso orario per la gara di ritorno prevista per la settimana successiva in data 28 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia. 