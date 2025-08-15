Dubbi sulla tenuta fisica per Fortini. La Fiorentina si muove per il prestito di Zortea
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dubbi legati al futuro di Niccolò Fortini in viola in vista della prossima stagione sarebbero soprattutto legati alla tenuta fisica dopo il recente problema all'ileopsoas che lo ha costretto a saltare parte del precampionato. Anche per questo motivo potrebbe lasciare i viola, con la Fiorentina pronta a muoversi per Zortea, che il Cagliari sarebbe pronto a lasciar partire per una decina di milioni.
Pradè e Goretti potrebbero muoversi proponendo un prestito, formula che al momento non convince il club sardo. L'alternativa potrebbe essere Davide Calabria, svincolato, che però pare essere sempre più vicino alla firma col Panathinaikos.
