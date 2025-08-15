Pongracic nuovo leader della difesa di Pioli: i numeri sono dalla sua parte

"La volta buona" è il titolo del Corriere Fiorentino in edicola questa mattina nelle pagine dedicate alla Fiorentina. Il riferimento è a Marin Pongracic, centrale croato agli ordini di Stefano Pioli, che nel corso dell'estate ha già conquistato il ruolo di leader della nuova Fiorentina.

Nel 2024-2025, il classe 1997, è stato tra i migliori centrali della Serie A sia per dribbling riusciti (0.59 ogni 90 minuti), sia per passaggi completati (89.2%) e anche per quelli a distanza superiore ai 25 metri (72,6%). In più, è stato performante anche nei duelli aerei vinti che sono stati il 69,4% sul totale. La sua propensione al possesso palla e alla impostanzione del gioco, sono poi altre caratteristiche che lo rendono perfetto per il gioco di Pioli.

L'auspicio per il difensore e soprattutto per la Fiorentina, è che sia riuscito a mettersi alle spalle una certa fragilità atletica mostrata nel corso degli anni, che con le 20 presenze totali in A dell'anno scorso, ha messo insieme la seconda miglior stagione per numero di apparizioni della propria carriera. Da iniziale enigma con Palladino in panchina, a punto di forza: è l'anno della verità per Pongracic.