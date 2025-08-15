Si muove il mercato intorno a Pablo Marì: dopo l'Olympiacos ci pensa anche l'Alaves
Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre all'interessamento da parte dell'Olympiacos, Pablo Marì avrebbe incassato anche alcuni sondaggi da parte dell'Alaves, che vorrebbe riportarlo in Spagna entro la fine del calciomercato.
Il difensore è arrivato a gennaio su espressa richiesta di Palladino e dopo un'estate passata tra le riserve, potrebbe decidere di cambiare nuovamente aria. Il suo addio aprirebbe le porte di un nuovo innesto in difesa.
